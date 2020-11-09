Нові тести поставлять медикам вже найближчим часом.

Найближчим часом лікарям сімейної медицини та мобільним бригадам буде надано нові експрес-тести на антиген COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час онлайн-брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Вже виділено і найближчим часом буде поставлено до лікарів сімейної медицини, до мобільних бригад нові експрес-тести на антиген, які дозволять впродовж 15-20 хвилин проводити діагностику біля ліжка хворого або при зверненні хворого до свого сімейного лікаря", - сказав Ляшко.

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Ситуація з коронавірусом в Україні

За інформацією міністра охорони здоров'я Максима Степанова, за минулу добу в Україні зафіксовано 8 тис. 687 нових випадків COVID-19.

За його словами, за останню добу госпіталізовано 1 тисячу 100 осіб, летальних випадків – 115, видужали 2 тис. 277 осіб. Також здійснено тестувань за добу - 41 114 (в т. ч. методом ПЛР - 34 393, методом ІФА - 6 721)

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Автор: Тетяна Поляковська