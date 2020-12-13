За добу найбільша кількість випадків коронавірусу зареєстрована у Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській, та Запорізькій областях.

Станом на ранок 13 грудня в Україні зафіксовано 894 215 випадків коронавірусної хвороби. Протягом минулої доби виявлено 9 176 нових випадків.

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Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Зокрема, за добу захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників.

Крім того, протягом доби госпіталізовано 2 969 осіб, 156 хворих з коронавірусом померли. 7 563 пацієнти одужали.

Здійснено тестувань за добу – 41 489 (зокрема методом ПЛР – 33 593, методом ІФА – 7 896).

За весь час епідемії 501 564 хворих одужали, 15 154 хворих – померли.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях.

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Автор: Дмитро Захаров