Українська влада вчасно не зайнялася проблемою забезпечення киснем ліжкомісць для хворих із коронавірусною інфекцією COVID-19.
Про це заявив Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише "Гордон".
"Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде", – сказав Тимошенко.
При цьому він зазначив, що наразі особисто займається питанням поставок кисню в регіони.
"Міністерство охорони здоров'я, Кабінет Міністрів на закупівлю кисневих станцій, кисневих концентраторів – всього, що пов'язано з киснем, – відправив субвенції в області. Цим фактично займаються глави обласних державних адміністрацій і місцева влада. Тому [як куратор регіонального напрямку в офісі] я змушений займатися тим, щоб вони швидше все це робили", – зазначив Тимошенко.
Він також вважає, що питання забезпеченням киснем не вирішувалося улітку, оскільки не було відповідального за це нібито через процес децентралізації.
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"Це солідарна відповідальність. Тому що МОЗ відповідальне за боротьбу із коронавірусом, але у зв'язку з тим, що у нас іде децентралізація (а вона передбачає відповідальність на місцях), – [з'являється] двовладдя. До чого в підсумку це призводить? Немає відповідального, того, хто один відповідає за весь процес. Саме в цьому була вся проблема. Тому спільно з Міністерством охорони здоров'я почали все це поєднувати воєдино. Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом, ми з'єднали все це воєдино і почали пушити цю тему і швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій", – сказав Тимошенко.
Також чиновник Офісу президента припустив, що через цю проблему можуть бути кадрові перестановки.
"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища [відповідальних], бо не я приймаю ці рішення за підсумком. Це рішення президента, Кабінету Міністрів та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - додав Тимошенко.
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