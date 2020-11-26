В ОП заявили, що питання забезпеченням киснем не вирішувалося улітку, оскільки не було відповідального за це нібито через процес децентралізації.

Українська влада вчасно не зайнялася проблемою забезпечення киснем ліжкомісць для хворих із коронавірусною інфекцією COVID-19.

Про це заявив Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, пише "Гордон".

"Я згоден, що це проблема, яку ми пропустили. Потрібно було цим займатися в першу чергу. Зараз надолужуємо втрачене. Думаю, у нас це вийде", – сказав Тимошенко.

При цьому він зазначив, що наразі особисто займається питанням поставок кисню в регіони.

"Міністерство охорони здоров'я, Кабінет Міністрів на закупівлю кисневих станцій, кисневих концентраторів – всього, що пов'язано з киснем, – відправив субвенції в області. Цим фактично займаються глави обласних державних адміністрацій і місцева влада. Тому [як куратор регіонального напрямку в офісі] я змушений займатися тим, щоб вони швидше все це робили", – зазначив Тимошенко.

Він також вважає, що питання забезпеченням киснем не вирішувалося улітку, оскільки не було відповідального за це нібито через процес децентралізації.

Читайте такожЩастя – дихати. Чим відрізняються принципи лікування COVID-19 в Україні та Європі

"Це солідарна відповідальність. Тому що МОЗ відповідальне за боротьбу із коронавірусом, але у зв'язку з тим, що у нас іде децентралізація (а вона передбачає відповідальність на місцях), – [з'являється] двовладдя. До чого в підсумку це призводить? Немає відповідального, того, хто один відповідає за весь процес. Саме в цьому була вся проблема. Тому спільно з Міністерством охорони здоров'я почали все це поєднувати воєдино. Я займаюся регіональною політикою тепер, МОЗ централізовано відповідає за боротьбу із коронавірусом, ми з'єднали все це воєдино і почали пушити цю тему і швидко здійснювати закупівлю і установку кисневих станцій", – сказав Тимошенко.

Також чиновник Офісу президента припустив, що через цю проблему можуть бути кадрові перестановки.

"Я думаю, що будуть зроблені висновки. Не можу назвати прізвища [відповідальних], бо не я приймаю ці рішення за підсумком. Це рішення президента, Кабінету Міністрів та інших структур, які можуть бути причетні до того, що влітку ми це не зробили", - додав Тимошенко.

Коронавірус в Україні: новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН