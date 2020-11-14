Голова МОЗ також повідомив, що близько 25 тисяч ліжок вже забезпечені підведеним киснем.

За останніми даними, 28,5 тисяч українців госпіталізовані із підтвердженим коронавірусом.

Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", передає УП.

"У нас на ранок (13 листопада ред.) 28541 особа перебуває на лікарняному ліжку. Ми вже визначили, що загальна кількість ліжок, які ми зможемо відвести, це 83 тисячі ліжок під лікування хворих на COVID-19. Це 50% нашого ліжкового фонду", - сказав Степанов.

Міністр також повідомив, що близько 25 тисяч ліжок вже забезпечені підведеним киснем.

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Окрім того, Степанов вкотре згадав про підготовку до облаштування шпиталів у Києві, Краматорську та Одесі. Для цього планують використати приміщення виставкових центрів, палаців спорту та інших об’єктів. Проте, сенсу в цьому може не бути, якщо не вистачатиме лікарів.

Коронавірус в Україні: новини

В Україні станом на ранок, 13 листопада, підтвердили 11787 нових випадків інфікування коронавірусом. Це новий антирекорд. Найбільше заражень зафіксували в Києві (1083), Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680) та Київській (672) областях.

З сьогоднішньої суботи, 14 листопада, в Україні почали діяти додаткові обмеження в рамках введеного на всій території країни карантину вихідного дня.

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Автор: УНІАН