В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесивір" для лікування хворих на COVID-19 – МОЗ

Перша партія цього препарату була отримана близько двох тижнів тому та вже розподілена між регіонами.

В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесивір" для лікування хворих з тяжким або середнім перебігом COVID-19. Читайте також"Ремдесивір" почали розподіляти по лікарнях областей – Степанов Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час онлайн-брифінгу. "Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії лікарського засобу "Ремдесивір", який сьогодні заходить в Україну. Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів, 14 тис. ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, доставлені в регіони в лікарні в повному обсязі, сьогодні надходить друга поставка", - заявила вона. Загалом, за її словами, МОЗ планує пролікувати близько 5 тис. хворих з тяжким і середнім перебігом COVID-19. Лікування коронавірусу Ремдесивіром: що відомо Україна закупила понад 28 тис. флаконів "Ремдесивіру", яких вистачить для лікування 4,7 тис. пацієнтів з середнім та тяжким перебігом COVID-19.

Цей препарат, зокрема застосовується у США, Японії, Австралії та низці країн Євросоюзу, а в більшості з них він включений до протоколу для екстреного використання при COVID-19 (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія, США, Японія, Австралія).

Своєю чергою Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використовувати антивірусний препарат "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Згідно із заявою експертів Групи з розробки приписів ВООЗ від 20 листопада, препарат "не має важливого ефекту" на ймовірність одужання та скорочення часу відновлення після хвороби.

Як стверджують експерти організації, "немає доказів на основі наявних наразі даних, що "Ремдесивір" покращує важливі для пацієнта показники". Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Костянтин Гончаров

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter