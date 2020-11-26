В Україну сьогодні прибуде друга партія препарату "Ремдесивір" для лікування хворих з тяжким або середнім перебігом COVID-19.
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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова під час онлайн-брифінгу.
"Сьогодні ми очікуємо на прибуття наступної партії лікарського засобу "Ремдесивір", який сьогодні заходить в Україну. Це друга поставка. Всього для закупівлі передбачено 28,2 тис. флаконів, 14 тис. ми отримали близько двох тижнів тому, вони розподілені, доставлені в регіони в лікарні в повному обсязі, сьогодні надходить друга поставка", - заявила вона.
Загалом, за її словами, МОЗ планує пролікувати близько 5 тис. хворих з тяжким і середнім перебігом COVID-19.
Лікування коронавірусу Ремдесивіром: що відомо
- Україна закупила понад 28 тис. флаконів "Ремдесивіру", яких вистачить для лікування 4,7 тис. пацієнтів з середнім та тяжким перебігом COVID-19.
- Цей препарат, зокрема застосовується у США, Японії, Австралії та низці країн Євросоюзу, а в більшості з них він включений до протоколу для екстреного використання при COVID-19 (Франція, Іспанія, Хорватія, Румунія, США, Японія, Австралія).
- Своєю чергою Всесвітня організація охорони здоров’я не рекомендує використовувати антивірусний препарат "Ремдесивір" для лікування хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.
- Згідно із заявою експертів Групи з розробки приписів ВООЗ від 20 листопада, препарат "не має важливого ефекту" на ймовірність одужання та скорочення часу відновлення після хвороби.
- Як стверджують експерти організації, "немає доказів на основі наявних наразі даних, що "Ремдесивір" покращує важливі для пацієнта показники".
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