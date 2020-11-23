В Києві на вихідних було складено 17 адміністративних протоколів щодо відсутності засобів захисту у громадян.

На сьогодні в Україні виписано вже 1300 штрафів за порушення щодо носіння масок.

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Як повідомила прес-служба ОП, про це на нараді з президентом повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

На нараді підкреслювалось, що «українці в цілому стали відповідальніше ставитися до заходів карантину».

«Карантин вихідного дня та додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауна. Поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання. Також важливо відновити всі економічні програми та розпочати нові, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Адже епідемічна ситуація по всьому світу впливає на економіку», – наголосив Зеленський.

Водночас нацполіція Києва повідомила, що під час перевірок протягом вихідних було складено 243 адміністративних протоколи за порушення карантинних обмежень.

Правоохоронці, зокрема, проводили перевірки в громадських спорудах та громадському транспорті на предмет носіння громадянами масок.

У результаті за порушення вимог ч. 2 ст. 44-3 КУпАП складено 17 адміністративних протоколів, за що передбачено штраф від 170 до 255 гривень.

Коронавірус в Україні - статистика

В Україні за добу зафіксовано 10 тис. 945 нових випадків COVID-19, померли 124 особи. За весь час пандемії в Україні захворіли – 635 тис. 689 осіб; одужали – 291 тис. 060 осіб; летальних випадків – 11 тис. 075.

Штрафи за неносіння масок: що відомо

19 листопада президент України Володимир Зеленський підписав закон про запровадження штрафів за неносіння масок в громадських місцях. Раніше його ухвалила Верховна Рада.

Згідно з документом, громадян без захисних масок або респіраторів у громадських місцях (зокрема транспорті) на обличчі каратимуть штрафами від 170 до 255 гривень.

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Автори: Дмитро Захаров, Костянтин Гончаров