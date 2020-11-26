Фахівець порадив більше гуляти на свіжому повітрі і раціонально харчуватися.

Відновлення після перенесеного коронавірусу включає в себе дихальну гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі і раціональне харчування.

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"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Дійсно, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", – порадив фахівець.

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Автор: Ірина Погоріла