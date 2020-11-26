Відновлення після перенесеного коронавірусу включає в себе дихальну гімнастику, прогулянки на свіжому повітрі і раціональне харчування.
Читайте такожВ Україні збільшилася кількість молодих пацієнтів з важким перебігом COVID-19 - лікар-анестезіологПро це розповів лікар-анестезіолог, професор Сергій Дубров, йдеться в Телеграм-каналі "Коронавірус_інфо".
"Гуляти на свіжому повітрі після перенесеного захворювання. Дійсно, багато хто скаржиться на виражену стомлюваність, яка зберігається протягом 2-3 тижнів, поступова реабілітація, дихальна гімнастика, адекватне раціональне харчування і прогулянки на свіжому повітрі", – порадив фахівець.
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