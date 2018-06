Тільки сильні санкції Заходу можуть змусити Путіна сісти за стіл переговорів щодо Криму - Джемілєв

Про це заявив Мустафа Джемілєв під час виступу на "Forum Series Supporting the people of Ukraine Confronting Putin and building the Future" в Вашингтоні, йдеться на його сторінці в Facebook.

Мустафа Джемілєв підкреслив , що тільки сильні санкції Заходу можуть змусити Путіна "сісти за стіл переговорів щодо Криму".

Нещодавній "санкційний пакет" США проти Росії, свідчить про підтримку та солідарність з Україною у відстоюванні власного шляху, незалежності та суверенності.

Звістка про позитивне рішення Ради директорів МВФ щодо виділення додаткових обсягів фінансової допомоги, свідчать про черговий "провал" намірів Кремля та підтримку України, вважає Джемілєв.

Він вкотре наголосив на необхідності створення міжнародної платформи задля обговорення та вирішення питання щодо деокупації Криму, оскільки "перемови" в розрізі Мінських угод не "регулюють" питання щодо відновлення повної територіальної цілісності та суверенітету України, включно з Кримом.

Як повідомляв УНІАН, раніше новопризначений посол США в Україні Марі Йованович заявила, що Вашингтон не розглядає можливість пом’якшення санкцій проти РФ.