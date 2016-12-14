Свідчення дієвості міжнародного права: в МЗС прокоментували рішення про повернення "скіфського золота" Україні

Про це УНІАН заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Міністерство закордонних справ вітає ухвалене 14 грудня 2016 року рішення Амстердамського окружного суду про повернення на територію України музейних експонатів виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі», що тимчасово зберігались у сховищах музею Алларда Пірсона після завершення експозиції», - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що вважають це рішення правомірним і логічним підтвердженням позиції Королівства Нідерланди і усього міжнародного співтовариства щодо невизнання неправомірної окупації і спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим і міста Севастополь.

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«Рішення є прикладом реалізації на практиці положень Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262 від 27.03.2014 року «Територіальна цілісність України». Воно відповідає духу численних документів ОБСЄ, Ради Європи, Європейського Союзу та багатьох інших міжнародних організацій», - наголосили в МЗС.

Підкреслюється, що рішення про повернення скіфських коштовностей Україні ухвалено на підставі положень Конвенції ЮНЕСКО 1970 року про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності.

«Незважаючи на неодноразові і грубі порушення Російською Федерацією міжнародно-правових принципів і норм, міжнародне право продовжує залишатись надійною основою для відносин між цивілізованими націями», - зауважили в зовнішньополітичному відомстві України.

Як повідомляв УНІАН, Окружний суд Амстердама ухвалив рішення, що колекція «скіфського золота» кримських музеїв, яка виставлялася в музеї Алларда Пірсона, має бути повернута Україні, а не в окупований Росією Крим.

Предметом спору є колекція із 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником «Херсонес Таврійський» та Бахчисарайським історико-культурним заповідником, які були привезені для експонування в музеї Алларда Пірсона 6 лютого 2014 року в рамках виставки «Крим – золотий острів у Чорному морі».

Після окупації Криму Росією нідерландська сторона відмовилася повертати експонати кримським музеям, мотивуючи відмову тим, що приймала їх від Української держави.

Міністерство культури РФ наполягає на передачі колекції «скіфського золота» у власність Росії.

Міністерство закордонних справ Королівства Нідерланди підтвердило визнання всіх експонатів виставки державною власністю України.

Чинність контракту, що надавав право на тимчасове зберігання колекції музеєм Алларда Пірсона, завершився 13 червня 2014 року, після чого, згідно із законом, ці культурні цінності вважаються незаконно вивезеними з України і підлягають поверненню.