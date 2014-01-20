США вимагають від властей України вивести спецназ із центру Києва і погрожують санкціями



Як передає РІА «Новости», за її словами, США закликають всі сторони припинити ескалацію ситуації. За словами Хейден, ситуація погіршилася, оскільки уряд України ”не визнав законної незадоволеності народу”.

”Натомість уряд зробив дії, щоб ослабити основи демократії України, визнавши злочином мирні протести і позбавивши громадянське суспільство і політичних опонентів ключових захисних заходів, передбачених законом”, - додала вона.

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”Ми закликаємо уряд України зробити кроки, які забезпечать шлях до кращого майбутнього для України, зокрема, відмінити антидемократичне законодавство, підписане в останні дні, вивести спецназ із центру Києва і розпочати діалог з політичною опозицією”, - сказала представник Білого дому.

За її словами, протестний рух на Майдані відрізняється ”духом ненасильства”. ”Ми підтримуємо сьогоднішній заклик опозиційних політичних лідерів відновити цей принцип”, - сказала представник Білого дому.

”США продовжать розглядати додаткові кроки, включаючи санкції, у відповідь на використання насильства”, - уклала Хейден.

Як повідомляв УНІАН, у неділю, 19 січня, близько 15.00 розпочалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями в центрі Києва - після того, як радикально налаштовані мітингувальники вирішили прорватися через кордон міліції у напрямку Будинку уряду та Верховної Ради. Сутички тривають досі.

Міліція застосовує світлошумові та газові гранати, а також сльозогінний газ. Протестувальники кидають в правоохоронців камінням. На вечір неділі поранення дістали майже сто осіб – як мітингуючих, так правоохоронців.

Вдень лідер партії «УДАР» Віталій Кличко намагався зупинити протистояння на Грушевського, однак радикали не зважали на його заклики.

Близько 20.00 Кличко з групою народних депутатів поїхав до Межигір`я.

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Пізно увечері 19 січня прес-служба глави держави повідомила, що Президент України доручив секретарю Ради національної безпеки та оборони Андрію Клюєву створити робочу групу за участі представників Кабінету міністрів та Адміністрації Президента України для розгляду питань з врегулювання політичної кризи.

Також Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції у понеділок, 20 січня 2014 року.