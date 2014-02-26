У ВР Криму не ставлять питання про відокремлення - спікер

Голова Верховної Ради АРК Володимир Константинов назвав невірогідною поширену деякими ЗМІ інформацію про те, що сьогодні під час позачергового пленарного засідання парламенту автономії планується прийняти радикальні рішення аж до виходу Криму зі складу України, повідомляє прес-центр Верховної Ради АРК.

"У кримському парламенті не ставлять питання про вихід Криму зі складу України. Це провокація з метою дискредитувати Верховну Раду автономії, позбавити її легітимності", - сказав Константинов.

Читайте такожПід ВР Криму зібралися до 10 тис. чоловік, всередині адмінбудівлі багато силовиківНа його думку, провокацію організувало одне з угруповань в уряді, яке складається не з кримчан.

"На жаль, ця провокація організована і підтримана макіївської командою в кримському уряді, яка заради збереження влади готова пожертвувати суспільно-політичною стабільністю на півострові. Для них це чужа земля! Кримчани! Земляки! Крим - наш спільний дім! Мир у домі - в наших руках! Не піддавайтеся на провокації! У сформованій обстановці зберігайте спокій і виваженість у своїх вчинках", - заявив спікер.