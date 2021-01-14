У листопаді 2020 року стало відомо, що Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов'язав спростувати інформацію про своє численне елітне майно, російське громадянство родичів і причетність до блокування життєво необхідних ліків.

Касаційний адміністративний суд Верховного суду визнав незаконним і скасував указ президента про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набирає законної сили після закінчення терміну подання апеляційної скарги, тобто протягом тридцяти днів.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі суду.

Позов Семочко подав ще наприкінці весни 2019 року. Він вимагав скасувати указ президента Петра Порошенка від 12 квітня 2019 року про звільнення його з посади. Семочко стверджував, що указ незаконний, тому що під час звільнення він перебував на лікарняному.

Проте 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екс-керівника СЗР, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну. Семочко не погодився з цим рішенням і оскаржив його у Великій палаті Верховного Суду, яка стала на його бік і зобов'язала Касаційний адмінсуд розглянути справу, попри пропуск термінів позивачем.

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13 січня 2021 року колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвою винесла свій вердикт.

"Адміністративний позов Семочка Сергія Олексійовича до Президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12.04.2019 року № 143/2019 року "Про звільнення Семочка С.О. з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України". У задоволенні решти позовних вимог відмовлено", - повідомили в прес-службі суду.

Скандал навколо Сергія Семочка: що відомо

Національне антикорупційне бюро порушило кримінальну справу стосовно Семочка після публікації журналістського розслідування.

Журналісти програми "Наші Гроші" 1 жовтня 2018 року оприлюднили сюжет, в якому говориться, що сім'я Семочка володіє будинками під Києвом загальною вартістю 8 млн доларів, а у його найближчих родичів є російські паспорти. Аналіз доходів сім'ї Семочка за останні вісім років показує, що у них не повинно було вистачити коштів ні на один з будинків.

Журналісти "Наших грошей" також заявили про причетність Семочка до дефіциту препаратів для діалізу, що, на їхню думку, ймовірно було наслідком вимагання відкатів у фармакологічних компаній з боку СБУ.

11 грудня 2018 року Служба безпеки підтвердила російське громадянство родичів Семочка. У свою чергу, Єгор Божок, на той час голова СЗР, заявив, що не бачить підстав для звільнення або відсторонення Семочка.

12 квітня 2019 року Петро Порошенко звільнив Сергія Семочка з посади першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки України.

У листопаді 2020 року стало відомо, що Сергій Семочко виграв суд проти журналістів Bihus.info і зобов'язав спростувати інформацію про своє численне елітне майно, російське громадянство родичів і причетність до блокування життєво необхідних ліків.

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Автор: УНІАН