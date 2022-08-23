За його словами, війна нібито провокує "статевий потяг".

Російський окупант Євген Рассказов (позивний "Топаз") зізнався, що відчуває сексуальне збудження від вбивства українців.

Про це він заявив під час стріму, фрагмент якого опублікував український журналіст Денис Казанський.

"Коли людина їде на війну - це ж статевий потяг. Це як хотіти поїб*тися. Це приблизно як бабу хотіти. Коли ти вбиваєш порося - всі розуміють кого я називаю поросям - ти ж смакуєш, що у нього дружина вдовою залишилася. Ти смакуєш як вони ридають всією родиною, як він приїде додому в труні. І ерекція ж з'являється!" - заявив окупант.

Казанський зазначив, що раніше часто називав російських військових нацистами, але "це навіть для них комплімент".

"У нацизмі є якась естетика, яка може здаватися привабливою, а тут... якась некрофілія, одкровення опущеного педофіла з-під шконки, що збуджується від убивств. Від таких зізнань психічно здорового чоловіка блювати потягне, а не за "русскій мір" воювати", - зазначив журналіст.

Як повідомляв УНІАН, раніше росіянка розповіла, що б вона зробила з українськими дітьми і закликала чоловіка-окупанта вбивати їх. Російська жінка вважає, що коли українські діти виростуть, то вони "стануть нациками".

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