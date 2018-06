Нова технологія дозволить створити алмази будь-якого розміру

Науковці з Інституту Карнегі у Вашингтоні створили нову технологію гартуваня алмазів, який дозволяє одержувати штучні камені будь-яких розмірів. Про це повідомляє New Scientist, а стаття опублікована в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Одним з методів отримання штучних алмазів є їх формування з суміші водню і газу, що містить вуглець, (пропану, ацетилену) на спеціальній підкладці. При цьому досягається достатньо висока швидкість росту - до 150 мікрон за годину, але алмази, що виходять при цьому, містять велику кількість домішок.

Для звільнення від них використовується дорогий процес відпалювання: діаманти піддаються дії високих температур при високому тискові. Крім вартості цього процесу, перешкодою для широкого впровадження є обмеження на розмір одержуваних алмазів. Найбільші на сьогодні штучні камені важать не більше 34 карат і не перевершують завширшки одного сантиметра.

Дослідникам вдалося створити нову технологію відпалювання, яка не має зазначених недоліків. Відпалювання триває при низькому тискові у високотемпературній водневій плазмі. Це дає змогу, за словами дослідників, понизити вартість, оскільки немає потреби підтримувати високий тиск. З іншого боку, нова технологія не накладає умов на розміри каменя. У теорії видається можливим одержувати алмази будь-якого розміру.

Дослідники вважають, що їх технологія знайде застосування в промисловості, зокрема для створення лінз для лазерів. Окрім цього завдяки своєї виняткової твердості алмази використовуються для створення ріжучих інструментів.

