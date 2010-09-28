Погода на завтра

29 вересня в Україні збережеться помірно тепла погода – вдень 13-18°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, у середу в Україні переважно без опадів, лиш у західній частині пройдуть дощі. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-11°, вдень - 13-18°; у південній частині та східних областях вночі - 12-17, вдень - 22-27°.

По Київській області Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 13-18°.

По м. Києву мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 9-11°, вдень - 15-17°.

28 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 19-23°, в Дніпрі біля Києва - 16°.