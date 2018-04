Жахливі монстри Lordi - хто вони

Lordi найменше відповідають стандартним уявленням про учасників Євробачення. І більшість представників шоу-бізнесу сходяться на думці про те, що такого на Євробаченні ще не було. Музичні композиції рок-групи, що супроводжуються безліччю спецефектів, є поєднанням важкого року і сюжетів з фільмів жахів.

У складі групи: її лідер і натхненник - король зла Lordi, басист Окс (Ox), воїн-монстр - ударник Кіта (Kita), жива мумія - гітарист Амен (Amen) і навіть одна жінка Ава (Awa), яка виглядає на сцені не меншим монстром, ніж усі інші - вона грає на клавішних.

Історія групи почалася в 1990-х роках, але популярність вона здобула тільки в 2002 році завдяки синглові Would You Love A Monsterman? У 2003 році вийшов інший хіт - Devil Is A Loser. Справжню популярність здобув у Фінляндії останній альбом групи The Arockalypse, в якому є і хіт Hard Rock Hallelujah, з яким Lordi поїхали на Євробачення. Наразі продано 15 тисяч примірників альбому.

Як визнає сам Lordi, справжнє ім`я якого Томі Путаансуу (Tomi Putaansuu), його кумирами завжди були групи KISS, Twisted Sister, Alice Cooper, W.A.S.P., U.D.O.

Лідер групи точно знає, який повинні мати вигляд її учасники і яким має бути виступ. Всі маски і костюми зроблені вручну. Власну маску Lordi практично кожного разу створює наново.

В інтерв`ю журналові Suomen Kuvalehti 32-річний музикант визнає, що більше за все його дратують звинувачення групи в сатанізмі.

"Я не розумію, коли люди не відрізняють театру від дійсності. Вони бачать картинку в журналі і думають, що на ній зображений сатаніст. Адже в нього і роги на голові. Але за такою логікою і корова - від диявола", - бурчить він.

"Щоб нас звинувачувати, треба справді погано знати англійську. Ми ж співаємо, що devil is а looser", - додає Lordi.

Виступ групи він характеризує як "театральне рок-шоу, в якій є елементи фільму жахів".

Попри теми зла, смерті і світу нічних жахів в піснях групи, серед її поклонників є навіть маленькі діти. Це не дивує Lordi. "Ми виглядаємо як монстри, яких можна знайти серед дитячих іграшок", - зауважує він.

РІА “Новости”