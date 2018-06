Топ-20 пісень, які «шкодять здоров’ю»

Дослідники сформували рейтинг пісень, які найбільше засмучують людей та викликають депресію.

Згідно з опитуванням, проведеним британським театральним продюсером Девідом КІНГОМ, найдепресивнішою піснею більшість людей вважає композицію «Everybody Hurts» американського гурту R.E.M.

До першої п’ятірки рейтингу увійшли також “Candle in the Wind” Елтона ДЖОНА та “I will always love you” Вітні Х’ЮСТОН.

Дослідження також показало, що 84% чоловіків у віці від 18 до 24 років можуть розплакатися, слухаючи сумну пісню. У жінок цей відсоток ще вищий і досягає 90%.

Водночас, медики нагадують, що музика впливає на серцевий ритм, пульс і кров`яний тиск. Чим швидша музика, тим швидше б`ється серце; чим повільніша музика - тим повільніше здійснюється ритм серцевих скорочень.

З ТОП-20 найсумніших у світі пісень можна ознайомитися на сторінці “Лабораторії “Зроби себе сам”.