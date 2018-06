DW забрав у Білозерської нагороду за найкращий україномовний блог

На цьогорічному конкурсі The Bobs – Best of Online Activism в результаті онлайн-голосування переможцем стала Олена Білозерська.

Серед десяти номінантів її блог дістав майже половину голосів, повідомляє The Bobs.

Після оголошення результатів онлайн-голосування увагу Deutsche Welle звернули на те, що блог Олени Білозерської містить висловлювання минулих років, які не сумісні з критеріями конкурсу.

Deutsche Welle шкодує, що вперше за майже десятилітню історію конкурсу номінувався блог, що частково поширює правопопулістські ідеї, які не сумісні з метою конкурсу і цінностями, що їх відстоює Deutsche Welle. Тому DW перевірить процедуру проведення конкурсу. Особливо йдеться про те, як оцінювати пости, які були опубліковані дуже давно.

Оскільки щорічний конкурс The Bobs відзначає блоги та інші види онлайн-активності за їхнє актуальне значення, українська редакція Deutsche Welle перевірила на відповідність критеріям конкурсу висловлювання та дискусії останніх місяців.

Рішення анулювати номінацію блогу Олени Білозерської ухвалене за згодою з українським членом журі Мустафою Найємом, який висунув цю кандидатуру. Найєм відомий в Україні тележурналіст і блогер афганського походження. У своєму обґрунтуванні член журі The Bobs, зокрема, зауважив, що з часу обрання Віктора Януковича на посаду президента України перетворилась на символ свободи преси й думки. За Олену Білозерську нерідко заступалась і організація “Репортери без кордонів”.

У своєму блозі Білозерська відстоює плюралізм та свободу думок, принципи правової держави та демократії. Вона висловлюється за незалежну Україну і за зближення країни з Європою. Білозерська порушує широкий спектр соціальних питань та тем громадянського суспільства. В українському суспільстві, яке переживає кризу ідентичності та перебуває на етапі трансформації, вона порушує дискусії й щодо спірних позицій. “Дебати довкола номінації й голосування користувачів, що віддали свій голос за Білозерську, демонструють, що в Україні лише починається критична дискусія навколо питань про національну ідентичність і складну історію України в 20 столітті”, – зазначив член журі The Bobs Мустафа Найєм. “Я не хочу, щоб постраждала репутація відомого в світі конкурсу The Bobs “.

Про важливу роль блогу свідчить й велика кількість тих, хто висловився на його підтримку з українського боку – представники суспільства, ЗМІ та політики. Серед них – і Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ в уряді Юлії Тимошенко. Під тиском Європейського Союзу його нещодавно звільнили з в’язниці.