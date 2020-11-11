Робота закладів громадського харчування, ресторанів, кафе забороняється з 22:00 до 07:00, крім замовлень на виніс та адресної доставки.

Кабінет міністрів ухвалив рішення схвалив рішення про відмову від адаптивного карантину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

"Ми пропонуємо відмовитися від адаптивного карантину та перейти на загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діють в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, на території країни в період дії карантину буде заборонено проведення всіх масових культурних, концертних, соціальних, релігійних, рекламних заходів за участю більш як 20 осіб; діяльність театрів та кінотеатрів, заповненістю кінозалів або залів понад 50% місць; діяльність музеїв, які не забезпечують можливість обмежити кількість відвідувачів у залі з розрахунку одна особа на 20 кв.м.

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Також буде заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів, автомобільним транспортом, зокрема перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, в електричному, залізничному транспорті, у міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні в кількості більше, ніж кількість місць для сидіння, що передбачено технічною характеристикою.

Крім того, запроваджується повна заборона на проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів.

Робота закладів громадського харчування, ресторанів, кафе забороняється з 22:00 до 07:00, крім замовлень на виніс та адресної доставки. Забороняється розміщення відвідувачів у закладах громадського харчування на відстані менше 2 метрів між місцями для сидіння та більше 4 осіб за одним столом без урахування дітей віком до 18 років за умови, що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по ньому у масці; діяльність суб'єктів господарювання, які обслуговують відвідувачів, у яких не нанесено маркування для перебування в черзі з дотриманням дистанції між клієнтами не менше, ніж 1,5 метра.

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Крім того, заборонено відвідування закладів освіти здобувачами освіти групами кількістю понад 20 осіб, крім закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спеціалізованої мистецької освіти; відвідування закладів дошкільної, загальної, середньої, позашкільної, спортивної, спеціалізованої мистецької освіти у разі, коли на самоізоляції більше, ніж 50% здобувачів освіти та персоналу тощо.

Нагадаємо, у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в Україні ввели також карантин вихідного дня.

Адаптивний карантин в Україні

З 1 серпня адаптивний карантин в Україні передбачав поділ всіх регіонів на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону", залежно від епідеміологічної ситуації в кожному окремо взятому.

У кожній з епідеміологічних зон встановили різні карантинні обмеження. Найм'якші — в "зеленій" зоні, найбільш жорсткі заборони очікують регіони "червоної" зони.

Раніше Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину до кінця 2020 року.

З 9 листопада почало діяти нове карантинне зонування: вся Україна - була "помаранчева" та "червона"

Карантин вихідного дня: що відомо

9 листопада заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що найближчим часом уряд прийме рішення про застосування жорстких карантинних заходів у вихідні дні.

МОЗ пропонує встановити додаткові карантинні обмеження на території України та заборонити проведення всіх масових культурних заходів, обмежити діяльність зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон в ТРЦ, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів.

Також передбачається рекомендувати суб'єктам господарювання ввести окремий час для обслуговування осіб старше 60 років.

Крім того, МОЗ пропонує у «червоних зонах» епідопасності дозволити працювати магазинам, але з 07:00 до 20:00, при цьому щоб кількість відвідувачів була 1 на 20 квадратних метрів.

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Автор: Леся Лещенко