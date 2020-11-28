Правоохоронці склали адмінпротоколи на посадових осіб установ, а також оштрафували відвідувачів за відсутність масок.

У столиці поліція за добу перевірила 84 розважальних заклади, у 8 з яких виявлено порушення карантинних обмежень.

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Про це йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Києва.

Зокрема, близько 3-ї години ночі було виявлено, що працював розважальний заклад на Набережному шосе в Печерському районі столиці.

"Там знаходилося кілька десятків людей. На посадову особу закладу складено адміністративний протокол про адміністративні правопорушення, за що передбачено штраф від 34 до 170 тисяч гривень. Також поліцейські притягнули до відповідальності 12 відвідувачів цього закладу, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту", - наголошується в повідомленні.

Подібні порушення правоохоронці виявили та в одному з нічних клубів на території Солом'янського району. За порушення карантинних обмежень на його посадову особу складено адмінпротокол. Також до відповідальності притягнуто п'ять відвідувачів, які знаходилися на території закладу без масок.

Крім цього, в одному з нічних барів на території Подільського району поліцейські не лише задокументували порушення карантинних обмежень, а й вилучили наркотики та відкрили кримінальне провадження.

На посадову особу розважального закладу складено адмінпротокол, а 13 осіб, які перебували в приміщенні без засобів індивідуального захисту, також притягнуто до відповідальності.

Загалом упродовж останньої доби правоохоронці перевірили 349 об'єктів господарської діяльності. За результатами виявлених порушень складено 127 протоколів про адміністративні правопорушення. Також складено 90 протоколів за перебування в громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без засобів індивідуального захисту, що передбачає штраф від 170 до 255 гривень.

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Автор: Ганна Нагорна