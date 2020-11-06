Стан хлопчика значно ускладнювали вроджені патології.

Після 12-хвилинної зупинки серця й коми у Дніпрі врятували трирічного хлопчика, який захворів на COVID-19.

Читайте також"Ми пережили таке, після чого вже боятися складно": лікар розповіла про боротьбу з коронавірусом у США (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Його стан значно ускладнювали вроджені патології. Мама, що виховує сина сама, помітила у Захара жар ще 30 вересня.

За кілька днів стан малюка стрімко погіршився, і врешті зупинилося серце.

Дитину терміново доправили з Новомосковська до Дніпра. Лікарі робили усе можливе, аби хлопчик виграв битву за життя.

І врешті обнадійлива новина – Захарчика перевели з реанімації. Тест на COVID-19 вже негативний. Попереду у хлопчика - тривала реабілітація.

Коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. З них захворіли 304 дитини та 468 медпрацівників. За останню добу госпіталізовані - 1 517 осіб, летальних випадків – 201, одужало – 10 762 особи, здійснено тестувань за добу – 80 082.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 002), Харківській (801), Житомирській (591), Одеській (554) та Івано-Франківській (511) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло - 440 188 осіб, одужало – 195 544 особи, летальних випадків – 8 125, проведено ПЛР-тестувань – 3 521 175.

Стало відомо, що в Україні можуть запровадити "карантин вихідного дня", його мета - стримування поширення коронавірусної хвороби. Втім, остаточного рішення з даного питання поки немає.

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Автор: УНІАН