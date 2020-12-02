Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.
"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.
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За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".
"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.
Карантин в Україні
- 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження карантину вихідного дня з 14 листопада.
- Уряд відмовився від адаптивного карантину та встановив загальнодержавний карантин з обмеженнями, які діяли в попередньому варіанті карантину на територіях з помаранчевим рівнем епіднебезпеки, для всіх територій.
- 17 листопада Рада провалила голосування за рекомендацію Кабміну скасувати карантин вихідного дня.
- 25 листопада у Кабміні допустили запровадження тотального карантину на новорічні свята.
- В уряді почали говорити про так званий "інтелектуальний локдаун". За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, так званий "інтелектуальний локдаун" передбачатиме вихід з нього регіонів у різний час.
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