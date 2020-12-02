За словами прем'єр-міністра, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізувати ситуацію і в лікарнях спостерігається "вирівнювання" щодо зайнятості ліжок.

Кабінет міністрів не продовжуватиме дію карантину вихідного дня, водночас на території всієї країни діятимуть обмеження помаранчевої зони.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Можна констатувати, що ми отримали позитивний ефект. На кінець карантину вихідного дня, 30 листопада, за попередній тиждень ми отримали на 6 тис. випадків захворювання менше, ніж це було прогнозовано", - сказав він.

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За словами Шмигаля, посилені заходи карантину на вихідних дещо стабілізували ситуацію, і зараз спостерігається "вирівнювання в лікарнях щодо зайнятості ліжок".

"Це дозволяє нам зняти саме ці обмеження. І на вихідні, і в будні діятимуть обмеження помаранчевої зони на території всієї країни", - наголосив очільник уряду.

Карантин в Україні

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Автор: Леся Лещенко