Однак львів’яни зможуть упродовж дня прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару.

У Львові цього року через карантин скасували традиційне загальноміське освячення води на свято Богоявлення, яке відзначають 19 січня.

Читайте такожКабмін планує продовжувати карантин в Україні до 2023 року - ЗМІПро це інформує прес-служба Львівської міської ради.

Згідно з повідомленням, зважаючи на карантинні обмеження, цього року у Львові не буде традиційного загальноміського освячення води на свято Богоявлення, яке відзначають 19 січня. Однак жителі, дотримуючись заходів безпеки, зможуть упродовж дня прийти на площу Ринок і набрати свяченої води з резервуару — її освятить капелан міської ради отець Павло Дроздяк.

«На превеликий жаль, цього року, зважаючи на те, що ми живемо в час локдауну, загальноміського освячення води в масштабному урочистому форматі, як було кожного року, не буде. Зараз маємо період хвороби, і ми не можемо спонукати людей збиратися у великій кількості. Але свячена вода біля Ратуші традиційно буде. Наш капелан освятить воду перед Ратушею, і жителі нашого міста протягом дня зможуть цю воду отримати», - йдеться у повідомленні.

Локдаун в Україні: що відомо

9 грудня Кабінет міністрів вирішив запровадити жорсткий карантин з 8 по 24 січня 2021 року.

Міністерство охорони здоров'я планує перейти до адаптивного карантину після закінчення січневого локдауну.

У Кабміні кажуть, що посиленийкарантин спрямований знизити динаміку захворюваності на коронавірус та спокійно ввійти у процес вакцинації.

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Автор: Світлана Макринська