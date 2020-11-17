Засвітять ялинку в Києві традиційно 19 грудня о 19:00.

Організатори новорічних свят у Києві через пандемію COVID-19 переходять до «плану В» й лишають центральну частину столиці майже вільною.

Про це в ефірі Україна 24 повідомив засновник проекту Folk Ukraine Ігор Добруцький.

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З Володимирського узвозу у грудні приберуть фуд-корти, на Софіївській площі залишать ялинку.

Інші святкові локації частково перенесуть в район Арки дружби народів, частину будиночків «з напоями» розмістять на Володимирських гірках. На Контрактовій площі буде, за словами Добруцького, «гарна гірка з гарним катком» та ялинкою. Там продаватимуть сувеніри, ласощі й напої.

Засвітять ялинку в Києві традиційно 19 грудня о 19:00.

«Залишиться тільки ялинка, щоб люди могли привітати один одного. Ярмарки (традиційної – УНІАН) не буде. Залишимо ілюмінацію, ялинку, святкування і надію», – відповів Добруцький.

Який вигляд матиме ялинка

За словами організатора події, ялинка 2020 в Києві буде штучною. Новорічне дерево прикрасять білими й зеленими вогниками. Прикраси, виготовлені в Україні, матимуть лісові мотиви, деякі з них нагадуватимуть казкових персонажів тощо.

Також Добруцький заявив про встановлення «інтерактивного пенька» з дверима.

Карантин вихідного дня в Україні

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про введення в Україні карантину вихідного дня. Він повинен діяти щосуботи та неділі з 14 по 30 листопада. Дозволено працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Це викликало невдоволення серед власників і працівників "забороненого" на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендацію уряду пом'якшити карантинні обмеження, що запроваджені у вихідні дні.

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Автор: Яна Ставська