Бразильський спортсмен не витримав ефектного удару опонента.

Американський боєць змішаних єдиноборств Ісаак Вілланова переміг бразильця Вінісіуса Морейру на турнірі UFC в Абу-Дабі.

В другому раунді американець провів шалену атаку і красиво нокаутував суперника. Щоправда, Морейра теж відповідав достойно, але точнішим і спритнішим виявився Вілланова. Його попадання в щелепу супернику стало для того фатальним.

Морейра впав і вже підвестися не зміг. Рефері з міркувань безпеки припинив бій, не давши американцеві піти на добивання.

QUEL CROCHET DU DROIT ! 🤯@Hurricane_UFC🌀 place le KO dans le 2ème round ! #UFCFightIsland8pic.twitter.com/xuTyeu13Vr — UFC France 🇫🇷 (@UFCFRA) January 20, 2021

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Автор: Будрін Артем