Мова йде лише про територію станції ЧАЕС, тоді як відвідати місця та об’єкти, що розташовані навколо станції, можна.

Чорнобильську атомну електростанцію з 2 листопада 2020 року переведено на особливий режим роботи через пандемію COVID-19.

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Про це повідомляється на офіційному сайті ЧАЕС.

«Адміністрація ЧАЕС прийняла рішення з 2 до 15 листопада перевести персонал станції на особливий режим роботи», - йдеться в повідомленні.

На робочих місцях залишиться лише оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкта, персонал, що здійснює охорону об‘єктів та персонал, пов‘язаний з життєзабезпеченням об‘єктів.

Крім того, Чорнобильська АЕС обмежує ознайомчі візити громадян усіх країн на територію станції щонайменше до 30 листопада, а також міжнародні відрядження своїх працівників за кордон та технічні візити іноземних спеціалістів на майданчик ЧАЕС.

Втім, як пізніше уточнили в прес-службі Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ), мова йде лише про територію станції ЧАЕС, тоді як відвідати місця та об’єкти, що розташовані навколо станції, можна.

Так, без перешкод відвідувачі потраплять на площу, де знаходиться стіна пам’яті й скульптура Прометея та побачать новий безпечний конфайнмент з оглядового майданчика ЧАЕС.

На інших локаціях офіційно затверджених маршрутів обмежень не введено.

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Автор: Інна Андаліцька