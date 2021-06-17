На Донбасі окупаційні війська обстріляли українські позиції з гранатометів, мінометів та великокаліберних кулеметів.
Як йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС, протягом поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано три обстріли.
Так, поблизу Пісків противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, неподалік Луганського - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, а в районі Водяного, що на Приазов’ї, ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
За даними штабу, бойових втрат серед військовослужбовців підрозділів Об’єднаних сил немає.
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Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ.
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