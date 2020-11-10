На записі видно, що демонтажні роботи проводять мінімум три особи.

Російські окупанти ріжуть конструкції Донецького аеропорту на металобрухт.

Відеозапис опублікував Цензор.нет.

На ній видно, що демонтажні роботи проводять мінімум три особи. Одна з них ріже металоконструкції, а ще двоє забирають відрізані частини.

Перемир'я на Донбасі

22 липня учасники ТКГ домовилися про повне і всеосяжне припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.

Серед необхідних заходів з підтримки режиму тиші на Донбасі:

заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та їх околицях, в першу чергу на об'єктах цивільної інфраструктури, включаючи школи, дитячі садки, лікарні та приміщення, відкриті для громадськості;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК у чинному складі;

у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається лише в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Бойовики періодично порушують режим тиші. За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 отримали поранення.

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Автор: Денис Прядко