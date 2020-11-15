З початку доби окупанти застосували стрілецьку зброю / фото УНІАН
Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.
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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.
«Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, додали в штабі.
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