Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Упродовж поточної доби, 15 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню.

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Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

«Так, на ділянці поблизу Мар’їнки противник застосував стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає, додали в штабі.

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Автор: Тамара Отовська