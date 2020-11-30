За словами Гармаша, Україна стала жорстко говорити з РФ.

Україна посилила свій метод ведення переговорів у рамках Тристоронньої контактної групи.

Про це розповів учасник політичної підгрупи ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24".

Серед іншого він повідомив деталі минулого в середу, 25 листопада, засідання переговорної групи.

"Ніхто Україні не ставив ультиматум, швидше Україна почала говорити жорсткою мовою з Росією. Швидше це ми принципово поставили питання ... російська сторона вже давно не ставить жодних питань про конституційні поправки. Тому що в Мінських домовленостях давно написано, що конституційна реформа, в основі якої лежить децентралізація, з урахуванням особливостей самоврядування в ОРДЛО", - сказав він.

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"Зараз представники Росії від ОРДЛО висунули якийсь план, що до 2050 року вони хочуть отримати особливі повноваження. Але ми не беремо на обговорення документи, подані нелегітимним учасником процесу, вони не є стороною в ТКГ. Ми зажадали, щоб Росія взяла на себе відповідальність і подала цей план як план Росії", - зазначив він.

Гармаш переконаний, що переговори зараз не перебувають у глухому куті.

"Як можна говорити про глухий кут у мирному процесі, якщо у нас 6 років до цього нічого не відбувалося, а зараз хоча б щось відбувається. Найістотніше зараз, що ми змінили тактику, ми стали більш жорсткими в тому плані, що ми почали вимагати від Росії відповідальності за те, що відбувається", - сказав він.

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Автор: Юрій Годован