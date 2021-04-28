Арестович зробив тривожний прогноз щодо ситуації на кордоні з РФ.

Наприкінці липня Росія почне повертати свої війська до українського кордону, пояснюючи це підготовкою до навчань "Захід-2021".

Такий прогноз зробив радник української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Олексій Арестович в ефірі каналу "Україна 24".

За словами Арестовича, в даний час РФ вивела від 30% до 50% особового складу від кордону з Україною.

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"Залишається військова техніка в багатьох місцях, але частина техніки виводиться. Це, з одного боку, позитивний сигнал, з іншого – побоювання, що в разі необхідності вони зможуть швидко повернутися. А враховуючи, що у вересні буде активна фаза російсько-білоруських навчань "Захід-2021", вони знову почнуть перекидання військ в кінці липня, я про це попереджав", - зазначив він.

Арестович прогнозує, що наприкінці липня повториться ситуація, яка спостерігалася на кордоні два тижні тому.

"Але до цього може багато чого статися, зокрема, зустріч Байдена з Путіним, якісь позитивні рішення можуть бути прийняті", - додав він.

Скупчення військ РФ біля кордону: довідка УНІАН

У березні РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і біля кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що чисельність російських військовослужбовців на кордоні з Україною за тиждень збільшиться до більш ніж 120 тисяч.

22 квітня в окупованому Криму міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що вирішив завершити "раптову перевірку" російських військ в Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

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Автор: Юрій Годован