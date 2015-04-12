У НАТО висміяли заяву російських дипломатів про кордон РФ у Румунії
Речник об’єднаного командування збройних сил НАТО в Європі Джей Джансен висміяв одну з нещодавніх заяв МЗС Росії, супроводивши свої слова картографічною ілюстрацією.
Заяву Джансена, яку розміщено на його сторінці в twitter, цитує Європейська правда.
"Росія каже, що оборонні навчання НАТО в Румунії "мають конфронтаційний характер". (Не знаю, чи) ми з ними використовуємо однакові карти?", - написав представник альянсу, супроводивши свій допис ілюстрацією.
Читайте такожПутін нагородив Лаврова орденом за багаторічну "дипломатичну діяльність"Річ у тім, що в заяві МЗС йдеться про протест Росії через розгортання сил НАТО "поблизу російського кордону". Карта, розміщена Джансеном, демонструє, що відстань від Румунії до Росії – близько 1000 км, країни не мають спільного кордону.
Нагадаємо, в альянсі неодноразово визнавали, що підвищена частота спільних навчань пов’язана з агресією РФ проти України та активізацією російських військ в нейтральному повітряному та морському просторі.
#Russia says #NATO defensive exercises in #Romania 'confrontational'. Are they using same map? http://t.co/ZslRRajdVUpic.twitter.com/3oW6uIKUx9
— Jay Janzen (@Jay_Janzen) April 8, 2015