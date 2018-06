У НАТО висміяли заяву російських дипломатів про кордон РФ у Румунії

Заяву Джансена, яку розміщено на його сторінці в twitter, цитує Європейська правда.

"Росія каже, що оборонні навчання НАТО в Румунії "мають конфронтаційний характер". (Не знаю, чи) ми з ними використовуємо однакові карти?", - написав представник альянсу, супроводивши свій допис ілюстрацією.

Читайте такожПутін нагородив Лаврова орденом за багаторічну "дипломатичну діяльність"Річ у тім, що в заяві МЗС йдеться про протест Росії через розгортання сил НАТО "поблизу російського кордону". Карта, розміщена Джансеном, демонструє, що відстань від Румунії до Росії – близько 1000 км, країни не мають спільного кордону.

Нагадаємо, в альянсі неодноразово визнавали, що підвищена частота спільних навчань пов’язана з агресією РФ проти України та активізацією російських військ в нейтральному повітряному та морському просторі.

#Russia says #NATO defensive exercises in #Romania 'confrontational'. Are they using same map? http://t.co/ZslRRajdVUpic.twitter.com/3oW6uIKUx9