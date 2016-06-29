Опубліковані відео двох вибухів в аеропорту Стамбула

01:04, 29 червня 2016
Світ
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В Мережі з'явилися відео з місць вибуху в аеропорті Стамбула.

twitter.com/IsraelHatzolah

На відеозаписах, опублікованих в Мережі видно моменти двох вибухів, які трапилися ввечері, 28 червня, в міжнародному аеропорту Стамбула імені Ататюрка.

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На даний час відомо що в результаті вибухів в аеропорту в Стамбулі загинули 28 осіб, ще близько 100 осіб отримали поранення.

Телекомпанія CNN Turk повідомляє, що турецька влада підозрює у нападі терористів-смертників, але офіційного підтвердження цьому поки немає.

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