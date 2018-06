Опубліковані відео двох вибухів в аеропорту Стамбула

На відеозаписах, опублікованих в Мережі видно моменти двох вибухів, які трапилися ввечері, 28 червня, в міжнародному аеропорту Стамбула імені Ататюрка.

VIDEO: Footage claiming to show the moment of attack at Ataturk airport in #Istanbul #Turkey - @imgedengemi pic.twitter.com/MrXI99K7sM

На даний час відомо що в результаті вибухів в аеропорту в Стамбулі загинули 28 осіб, ще близько 100 осіб отримали поранення.

Wow the police actually shoots one of the suicide bombers before he blows himself up. #Istanbulpic.twitter.com/7kJzWJycyP