Опубліковані відео двох вибухів в аеропорту Стамбула
В Мережі з'явилися відео з місць вибуху в аеропорті Стамбула.
На відеозаписах, опублікованих в Мережі видно моменти двох вибухів, які трапилися ввечері, 28 червня, в міжнародному аеропорту Стамбула імені Ататюрка.
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VIDEO: Footage claiming to show the moment of attack at Ataturk airport in #Istanbul#Turkey - @imgedengemipic.twitter.com/MrXI99K7sM— Conflict News (@Conflicts) June 28, 2016
На даний час відомо що в результаті вибухів в аеропорту в Стамбулі загинули 28 осіб, ще близько 100 осіб отримали поранення.
Wow the police actually shoots one of the suicide bombers before he blows himself up. #Istanbulpic.twitter.com/7kJzWJycyP— Gilgo (@agirecudi) June 28, 2016
Телекомпанія CNN Turk повідомляє, що турецька влада підозрює у нападі терористів-смертників, але офіційного підтвердження цьому поки немає.