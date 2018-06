У Голівуді сьогодні роздаватимуть «Оскари»

Академія кіномистецтв і наук в неділю увечері за часом Західної півкулі у 84-й раз назве найвидатніші роботи минулого року в 28 номінаціях, включаючи найпрестижнішу - найкращий фільм року.

Тільки в цій категорії голосують всі 5765 членів академії, а доля решти нагород вирішується у "професійних цехах", повідомляє РІА «Новости».

Третій рік в історії вручення найпрестижнішої премії в світі кіно на звання "Найкращий фільм" мали претендувати 10, а не п`ять картин. Проте цього року академіки не набрали десятку, і обмежилися дев`ятьма номінантами. Це викликало шум у пресі, мовляв, що краще повернутися до традиції, і не "роздувати" списки видатних картин.

Серед претендентів на звання "Найкращий фільм 2011 року" фігурують стрічки "Артист" (The Artist) Мішеля ХАЗАНАВІЧУСА, "Спадкоємці" (Descendants) Олександра ПЕЙНА, "Хранитель часу" (Hugo) Мартіна СКОРСЕЗЕ, "Прислуга" (The Help) Тейта ТЕЙЛОРА, "Людина, яка змінила все" (Moneyball) Беннетта МІЛЛЕРА, "Бойовий кінь" (War Horse) Стівена СПІЛБЕРГА, "Північ у Парижі" (Midnight in Paris) Вуді АЛЛЕНА, "Древо життя" (Tree of Life) Терренса МАЛІКА, "Дуже голосно і позамежно близько" (Extremely Loud and Incredibly Close) Стівена ДОЛДРІ.

Фаворитом публіки і критики став чорно-білий франко-бельгійський фільм "Артист", що переносить в епоху "великого німого". Букмекерські контори навіть не хочуть приймати ставки на нього, оскільки така одностайність у комерційному плані не обіцяє ніяких баришів, хоча, звичайно, виглядає багатообіцяюче для творців фільму.

У номінанти на "Оскара" за найкращу головну чоловічу роль були висунуті Джордж КЛУНІ ("Спадкоємці"), Бред ПІТТ ("Людина, яка змінила все"), Жан ДЮЖАРДІН ("Артист"), Гері ОЛДМЕН ("Шпигун, вийди геть!"), Деміан БІШИР ("Краще життя").

Серед актрис професійне співтовариство відзначило Віолу ДЕВІС ("Прислуга") і Меріл СТРІП, яка зіграла Маргарет ТЕТЧЕР. До п`ятірки найкращих жіночих ролей також потрапили Гленн КЛОС ("Альберт Ноббс"), Мішель УЇЛЬЯМС ("Сім днів і ночей з Мерилін") і Руні МАРА ("Дівчина з татуюванням дракона").