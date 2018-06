Азаров рятуватиме Україну за допомогою порноіндустрії?

Днями в ефірі одного з телеканалів прем’єр-міністр України Микола Азаров заявив, що Україна створюватиме власну “Силіконову долину” (англ. Silicone Valley). Таке словосполучення, очевидно, означає якусь долину, пов’язану з виробництвом чи використанням силікону. Воно доволі рідко вживається в англійській мові, але якщо проявити певну наполегливість, то можна знайти кілька його застосувань. Ось як пояснює це словосполученнясловник із сайту www.urbandictionary.com: the area between two breast implants, тобто зона між двома імплантатами грудей. Та справа в тому, що операції з імплантації грудей на заході стали звичними, і їх роблять скрізь. Так само важко уявити, що економіку України зможе “витягнути” виготовлення й експорт силіконових імплантантів, якими б “просунутими” вони не були.

Подальші пошуки в Інтернеті приводять нас до статті у Вікіпедії про долину Сан-Фернандо, що лежить на північ від Лос-Анжелеса. Як стверджується в статті, у 70-х роках минулого століття в цій долині процвітала багатомільярдна порноіндустрія, через що долину також почали називаюти "Porn Valley", "San Pornando Valley", або "Silicone Valley" - через силіконові принади порнозірок.

Як бачимо, спершу (після Другої світової війни) у США все-таки з’явилася Кремнієва долина (англ. Silicon Valley) в Каліфорнії біля Сан-Франциско, де в околицях Стенфордського університету зосередились компанії, що розвивали високі технології. Свою ж теперішню назву Кремнієва долина отримала 11 січня 1971 року в статті журналіста Дона Гефлера. Назва походить від кремнію як напівпровідника, що застосовувався у виробництві мікропроцесорів. Коли ж у 70-х роках минулого століття поряд з Лос-Анжелесом у тій же Каліфорнії почала розвиватися порноіндустрія, меткі журналісти назвали долину, де ця індустрія зосередилася, Силіконовою (англ. Silicone Valley), через те, що основним матеріалом для збільшення принад «порнозірок» слугували силіконові імплантанти.

В англійській мові є очевидною гра слів – “silicon (кремній)” і “silicone (силікон)”. Але настільки ж очевидно, що в українській мові такої гри слів немає і називати кремній силіконом є вершиною невігластва. До речі, аналогічна ситуація з російською мовою. До честі російського президента Медвєдєва, після відвідин Кремнієвої долини (Silicon Valley) у червні 2010 року на сайті російського президента зникло згадування про Силіконову долину (Silicone Valley) і навіть пошук на сайті президента Росії Силіконової долини приводить на новини про долину Кремнієву.

Отже, говорячи про порятунок української економіки, Азаров вирішив, що порятунок у легалізації і розвитку порноіндустрії. В усякому разі такий висновок може зробити будь-який іноземець, який почує його твердження про намір створити в Україні “Силіконову долину”. Адже доктор геолого-мінералогічних наук Азаров, вочевидь, розуміє різницю між кремнієм та силіконом. Невже влада хоче розвивати в Україні не високі технології, а порноіндустрію.

Євген Жовтяк