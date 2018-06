Сьогодні в Лос-Анджелесі роздадуть Оскари

У США сьогодні пройде церемонія вручення найпрестижнішої премії в світі кіно - нагороди Американської кіноакадемії "Оскар".

Як повідомляє NEWSru, до нинішньої ювілейної, 80-ої оскаровської церемонії наперед прикована увага преси - за два тижні до урочистостей закінчився тривалий страйк сценаристів, через який більшість головних вручень сезону довелося проводити в урізаному форматі, а деякі - наприклад, церемонію нагородження "Золотими глобусами" - зовсім скасувати.

Список номінантів на "Оскар"-2008 в основних категоріях виглядає так: на звання "Найкращий фільм" претендують "Старим тут не місце" (No Country for Old Men), "Нафта" ("І буде кров") (There Will Be Blood), "Спокута" (Atonement), "Джуно" ("Juno") і “Майкл Клейтон" (Michael Clayton).

На премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль номіновані Джордж КЛУНІ - "Майкл Клейтон" (George Clooney - Michael Clayton), Деніел ДЕЙ-Л’ЮЇС - "Нафта" ("І буде кров") (Daniel Day-Lewis - There Will Be Blood), Джоні ДЕПП - "Суїні Тодд: демон-перукар з Фліт Стріт" (Johnny Depp - "Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street"), Вігго МОРТЕНСЕН - "Порок на експорт" (Viggo Mortensen - Eastern Promises), Лі Томмі ДЖОНС - "В долині Ела" (Tommy Lee Jones - "In the Valley of Elah").

У номінації "Найкраща жіноча роль" змагатимуться Кейт БЛАНШЕТТ - "Єлизавета: Золоте століття" (Cate Blanchett - Elizabeth: The Golden Age), Маріон КОТІЯР - "Життя троянди" (Marion Cotillard -"La Vie En Rose"), Джулі КРІСТІ - "Далеко від неї" (Julie Christie - Away From Her), Лора ЛІННІ - "Дикуни" (Laura Linney -"The Savages"), Елен ПЕЙДЖ - "Джуно" (Ellen Page - "Juno").

На "Оскар" в номінації "Найкраще виконання чоловічої ролі другого плану" претендують Кейси АФФЛЕК - "Вбивство Джесі Джеймса" (Casey Affleck - The Assassination Of Jesse James By The Coward Robert Ford), Хав’єр БАРДЕМ - "Старим тут не місце" (Javier Bardem - No Country for Old Men), Хел ХОЛЛБРУК - "В диких умовах" (Hal Holbrook - "Into the Wild" ), Філіп Сеймур ХОФФМАН - "Війна Чарлі Вілсона" (Philip Seymour Hoffman - Charlie Wilson`s), Том ВІЛКІНСОН - "Майкл Клейтон" (Tom Wilkinson - Michael Clayton).

Актриси Кейт БЛАНШЕТТ ("Мене там немає") (Cate Blanchett - I`m Not There), Рабі Ді ("Американський гангстер") ("Ruby Dee, "American Gangster"), Саоріс РОНАН ("Спокута") (Saoirse Ronan - Atonement), Емі РАЙАН ("Прощавай, бебі, прощавай") (Amy Ryan - Gone Baby Gone), Тільда СУЇНТОН ("Майкл Клейтон") (Tilda Swinton - Michael Clayton) стали номінантами в категорії "Найкраще виконання жіночої ролі другого плану".

За премію за кращу режисерську роботу змагатимуться творці фільмів "Скафандр і метелик" (Джуліан ШНАБЕЛЬ - Julian Schnabel - The Diving Bell And The Butterfly), "Джуно" (Джейсон РЕЙТМАН - Jason Reitman -"Juno"), "Майкл Клейтон" (Тони ГІЛРОЙ - Tony Gilroy -"Michael Clayton"), "Старим тут не місце" (брати КОЕНИ - Ethan Cohen, Joel Cohen - No Country for Old Men), "Нафта" ("І буде кров") (Пол Томас АНДЕРСОН - Paul Thomas Anderson -"There Will Be Blood").

У категорії "Найкращий анімаційний фільм" представлені мультфільми “Персеполіс” ("Persepolis"), "Рататуй" (Ratatouille), і "Лови хвилю" ("Surf`s Up").

Кінострічки "12" російського режисера Микити МИХАЛКОВА, "Монгол" Сергія БОДРОВА-старшого (Казахстан), "Фальшивомонетники" ("The Counterfeiters", Австрія), "Бофор" ("Beaufort", Ізраїль) і "Катинь" Анджея ВАЙДИ ("Katyn", Польща) претендують на премію в номінації "Найкращий іноземний фільм".