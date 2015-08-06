У Росії хочуть створити міжнародний трибунал щодо дій США у В'єтнамській війні

Про це він сказав в інтерв'ю радіостанції «Говорить Москва».

«У 75-му році закінчилася майже десятилітня війна, протизаконна, до речі, Сполучених Штатів з В'єтнамом. Там не просто були великі жертви. Тут ніякої війни ніхто нікому не оголошував. 10 років вони терзали В'єтнам, використовували там тортури, табори, спалювали людей живцем напалмом. Незабаром після цього найбільшими мислителями Заходу був створений такий моральний громадський трибунал, де про це йшлося. На жаль, цей моральний трибунал не став трибуналом юридичним», - розповів Клімов.

Він зазначив, що використовуючи напрацювання, зроблені раніше, цілком перспективно було б організувати трибунал і щодо цих подій.

«Там, ще раз повторю, що жертв було набагато більше. І це було зроблено не у зв'язку з Другою світовою війною. Тут очевидна була агресія», - зазначив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ.

Раніше УНІАН повідомляв, щоРосійська влада вважає необхідним провести міжнародний трибунал щодо атомного бомбардування Хіросіми і Нагасакі в 1945 році. При цьому Росія на засіданні Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй застосувала вето на резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу у розслідуванні за фактом збиття літака Малайзійських авіаліній "Боїнг-777" рейсу MH17 над територією України 17 липня 2014 року і загибелі 298 осіб.

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Довідка: Війна у В'єтнамі — один з найбільших військових конфліктів другої половини XX століття. Вона почалася як громадянська у Південному В'єтнамі. Надалі у війну було втягнуто Північний В'єтнам, пізніше отримав підтримку КНР і СРСР, а також США та їх союзники (військовий блок СЕАТО), що виступали на боці дружнього їм південнов'єтнамського режиму. Всі бойові дії у Південно-Східній Азії, що відбувалися з кінця 1950-х років і до 1975 року, відомі як Друга Індокитайська війна.