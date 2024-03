Часто в магазинах можна побачити такі нежирні продукти, проте вони можуть бути не корисними та навітть шкідливими, ніж звичайні.

Деякі виробники продуктів харчування продовжують випускати знежирені версії своїх продуктів. Для людей, які потребують знежиреної дієти з медичних причин, це може бути і на користь, проте для багатьох з нас продукти, в яких жир було цілеспрямовано знищено, не лише непотрібні, а й потенційно шкідливі.

Тож перш ніж купувати "легку" або "дієтичну" їжу, варто ознайомитися з цим переліком з 9 продуктів, які мають знижений вміст жиру, проте є не такими корисними, як здається на перший погляд, пише видання Eat This, Not That.

Знежирене морозиво

Коли жир видаляють з морозива та інших заморожених смаколиків, то це не тільки позбавляє десерт смаку, але й доповнює його додатками, що не мають такої ж поживності, як справжні молочні продукти. Відомо, що морозиво, яке виготовлено зі справжнього, жирного молока, містить кальцій та білок, які потрібні організму для здоров'я. За інформацією деяких досліджень, споживання незбираного молока здебільшого не супроводжується підвищеним ризиком збільшення ваги, серцевих захворювань або діабету 2 типу.

Нежирне арахісове масло

За даними Гарвардського інституту здоров'я, співвідношення насичених та ненасичених жирів в арахісовому маслі таке ж, як і в оливковій олії, яка є одним із найкорисніших продуктів для серця. Також в Гарварді розповіли, що багато досліджень показали, що люди, які постійно їдять арахісове масло, мають нижчий ризик серцевих захворювань та діабету 2 типу, ніж ті, хто його вживає рідко.

Також, аби видалити жир з арахісового масла, необхідно забрати один із найважливіших інгредієнтів, а саме арахіс. Через що знежирене вершкове арахісове масло складається лише на 60% з арахісу, решту вершковості забезпечують гороховим білком та гідрогенізованими рослинними оліями.

Легкий майонез

Звичайний майонез отримує свою фірмову насиченість за допомогою яєчних жовтків, кожен з яких має близько 5 грамів жиру. Тому в легкі майонези можуть додавати загусники, а саме модифікований харчовий крохмаль, для гладкості розраховують на соєву олію, а не яйця. Попри те, що ці інгредієнти не є небезпечними, вони не можуть забезпечити поживність справжніх яєчних жовтків, що мають вітаміни A, B12 і D, а також антиоксиданти, такі як лютеїн, зеаксантин і селен.

Енергетичні батончики зі зниженим вмістом жиру

Зазначається, що енергетичні батончики містять в собі так званий "ореол здоров'я", який дозволяє з легкістю повірити в їхню поживність, проте це не завжди так. Знежирені енергетичні батончики можуть бути занадто оброблені та наповнені шкідливими інгредієнтами, адже деякі з них можуть нагадувати "хімічну формулу штучних ароматизаторів, барвників, сиропів та олій".

Низькокалорійне печиво

Автори матеріалу розповідають, що високе споживання цукру більш пов'язане зі збільшенням ваги, ніж високе споживання жирів. Через те, що знежирене печиво зазвичай має багато цукру, то краще не обирати його.

Маргарин

За інформацією Гарвардського інституту здоров'я, "ніколи не було жодних вірогідних доказів того, що вживання маргарину замість вершкового масла знижує ймовірність серцевого нападу або розвитку серцевих захворювань". Деякі маргарини можуть мати менший вміст жиру, ніж справжнє вершкове масло, проте обидва продукти є висококалорійними, через що їх варто вживати з обережністю.

Нежирна заправка для салатів

Відомо, що більшість заправок для салатів зроблені на основі олії, тому цілком логічно, що знежирений варіант може допомогти вам скоротити споживання калорій, але варто бути обережними із знежиреними соусами, адже деякі з них компенсують низький вміст жиру, додаючи додаткові підсолоджувачі і крохмаль.

Знежирений консервований суп

Те, що суп "легкий" не означає, що він є корисним для здоров'я, адже багато з консервованих супів досі переповнені натрієм.

Знежирені хрусткі закуски

Попри те, що знежирені чипси, кренделі або слойки, можуть мати менше калорій, ніж звичайні снеки, проте ці продукти, як правило, піддаються високій обробці. Тому, аби бути розумним та здоровим споживачем, варто дивитися на етикетки, аби знати, що ви купуєте. А загалом хрусткий перекус є не корисним для вашого здоров'я незалежно від того, чи знежирений це продукт чи ні.

