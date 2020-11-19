На нараді з Асоціацією міст України прем’єр-міністр зазначив, що варто розглядати й варіант посилення карантинних обмежень.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міських голів дотримуватися карантину вихідного дня, адже це єдина альтернатива локдауну.

Про це він сказав сьогодні на онлайн-нараді з Асоціацією міст України, інформує Урядовий портал.

Також Шмигаль зазначив, що варто розглядати всі можливі варіанти у разі погіршення ситуації щодо захворюваності, зокрема й можливе посилення карантинних обмежень.

"Ми не хочемо запроваджувати жорсткий локдаун, який був навесні. У питанні посилення карантинних обмежень ми готові вислухати ваші поради", - сказав прем’єр-міністр.

Прем’єр також повідомив, що уряд спрямував до міських бюджетів другий транш у розмірі 870 млн грн на забезпечення ліжкомісць киснем.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабмін ухвалив рішення про введення в країні з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він діятиме з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

Зокрема, у вихідні дні з обмеженнями, передбаченими в будні дні, додатково заборонено роботу кав’ярень і ресторанів (за винятком послуги «з собою»), робота ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, поштовим відділенням, медустановам, АЗС. Це викликало невдоволення серед власників і працівників «забороненого» на вихідні бізнесу.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що в їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про запровадження карантину вихідного дня.

17 листопада Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендації уряду пом'якшити карантинні обмеження, запроваджені у вихідні дні.

Сьогодні, 19 листопада, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що в Івано-Франківську в суботу та неділю діятиме карантин вихідного дня. «У суботу і неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не зважає на рішення місцевих органів влади, трактує їх по-своєму. На моє переконання, цей карантин вихідного дня нічого не дає, адже говорити про серйозні наслідки не можна, тому що п’ять днів ми працюємо у звичному режимі, а два дні не працюємо… Таким чином не можна перервати ланцюг передавання інфекції», - сказав мер.

На його думку, уряд пішов на такий крок для того, щоб показати, шо він щось робить. «Сьогодні бізнес правильно ставить питання, як компенсувати всі втрати суботи та неділі. Особливо суботи, бо для тих, хто продає одяг, це найприбутковіший день. А зараз на вихідних магазини зачинені та інші заклади теж. Вони несуть великі втрати, бо підприємцям це ніхто не компенсує», - зазначив Марцінків.

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Автор: Юлія Петриченко