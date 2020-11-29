Всього в столиці наразі зафіксували майже 70 тисяч випадків інфікування.

Протягом минулої доби в Києві виявили 1740 нових випадків COVID-19 – на один випадок більше за антирекорд, встановлений днем раніше.

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Свіжу статистику захворюваності наводить у своєму Telegram-каналі київський міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед нових хворих – 69 медиків.

Крім того, протягом доби в столиці померли 11 людей. Усього коронавірус забрав життя 1279 киян.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 93 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Підтверджених випадків захворювання в Києві на сьогодні вже 69 018.

Одужали в столиці за добу 92 людини. Усього коронавірус подолали 22 755 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 303, в Солом’янському — 229. В Подільському та Святошинському районах – по 210 випадків.

Коронавірус в Україні – статистика 29 листопада

Протягом минулої доби, 28 листопада, в Україні виявили 12 978 нових випадків коронавірусної хвороби. 120 випадків стали летальними.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Всього за період епідемії в Україні захворіли 722 679 осіб. Зафіксовано 12 213 летальних випадків.

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Автор: Дмитро Захаров