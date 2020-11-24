Станом на ранок 24 листопада у Києві зафіксовано 1 422 нових випадки коронавірусу за добу.
Про це свідчать дані, оприлюднені сайтом РНБО.
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Це новий коронавірусний рекорд, такої цифри з початку пандемії ще не було. Це на 210 випадків більше, ніж 23 листопада (1 212 інфікованих).
Загалом у Києві підтверджено 61 640 випадків COVID-19.
Від початку епідемії у Києві одужала 21091 людина (347 за добу), померли 1173 людини (31 за добу).
У Київській області зафіксований 32301 випадок COVID-19, за добу виявили 1 089 нових випадків - це теж рекордна кількість інфікованих від початку пандемії. Від початку епідемії одужали 11389 людей (171 за добу), померли 629 людей (троє за добу).
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