Загалом у Києві на сьогодні підтверджено 61 640 випадків COVID-19.

Станом на ранок 24 листопада у Києві зафіксовано 1 422 нових випадки коронавірусу за добу.

Про це свідчать дані, оприлюднені сайтом РНБО.

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Це новий коронавірусний рекорд, такої цифри з початку пандемії ще не було. Це на 210 випадків більше, ніж 23 листопада (1 212 інфікованих).

Загалом у Києві підтверджено 61 640 випадків COVID-19.

Від початку епідемії у Києві одужала 21091 людина (347 за добу), померли 1173 людини (31 за добу).

У Київській області зафіксований 32301 випадок COVID-19, за добу виявили 1 089 нових випадків - це теж рекордна кількість інфікованих від початку пандемії. Від початку епідемії одужали 11389 людей (171 за добу), померли 629 людей (троє за добу).

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко