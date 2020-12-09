У Львівській області в останні тижні збільшилася кількість хворих на коронавірус, проте в цілому регіон справляється з пандемією.
Як пише "Обозреватель", про це розповіли місцеві волонтери.
Втім, проблеми є. За словами волонтера Наталії Липської, щоб звільнити побільше місць у лікарнях, у Львові після хвороби досить часто виписують кисневозалежних пацієнтів, які потребують кисневих концентраторів.
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"Люди хворіють, і хворіють дуже багато. У мене на вихідних телефон червонів. Але критичних проблем з госпіталізацією по Львову я не чула. З лікарень часто виписують киснезалежних, через що утворилися черги на кисневі концентратори. Начебто вже прийшли кошти на установку кисневих станцій по лікарнях, але це ж займе час. Тому я за встановлення генераторів кисню, інакше це буде вічна проблема і ми постійно будемо залежати від логістики. Як було в Мукачеві на вихідних - машина з балонами не доїхала, хворих довелося евакуювати в Ужгород", – розповіла волонтер.
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