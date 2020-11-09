Через тиждень дитину з пологового будинку планують перевести до дитячої лікарні.

В Одесі народилася недоношена дитина, інфікована COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання оперативного штабу повідомила перший заступник директора департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради Надія Гончаренко.

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За її словами, дитя народилося минулого тижня в пологовому будинку № 2.

«Народилася недоношена дитина вагою 1,5 кг. У немовля підтверджено коронавірус. Йому для підтримки життєвих функцій необхідно кисньозабезпечення. Дитину потрібно перевести до дитячої лікарні № 3, де з перших днів перебувають на лікуванні діти першого місяця життя», - сказала вона.

Як уточнила Гончаренко, передбачається, що немовля переведуть до зазначеної лікарню через тиждень.

Загалом у дитячій МКЛ №3 зараз лікуються 16 дітей, що заразилися COVID-19.

Ситуація з коронавірусом в Одеській області

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, за останню добу в регіоні зареєстровано 463 нових випадки захворювання, з них 192 - в одеситів. У міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 215 пацієнтів з COVID-19, з них 111 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані - 104 пацієнти, з них чотири пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

Загалом станом на ранок 9 листопада на Одещині зареєстровано 28 тис. 665 випадків COVID-19, з них 11 тис. 914 - у жителів Одеси.

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Автор: Лариса Козова