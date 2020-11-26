Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ зазначила, що зараз зростає смертність від COVID-19 серед молодого населення, і в силу погодних умов людина отримує більшу дозу коронавірусу.

Головний позаштатний інфекціоніст МОЗ, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар Ольга Голубовська заявила, що Україна перебуває у фазі інтенсивної передачі COVID-19 і в зимові місяці число інфікованих ростиме.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на IV Українському жіночому конгресі в четвер у Києві.

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"Зараз ми перебуваємо в інтенсивній передачі інфекції (COVID-19 - УНІАН)…Ще пік, я думаю, грудень-січень ще буде, і він наростає...він підійде через кілька тижнів. У нас смертність збільшується зараз, на жаль, у більш молодих людей - до 60 років. Це просто страшно", - зазначила вона.

Лікар-інфекціоніст підкреслила, що "ми всі зараз в осередках (інфекції – УНІАН)", і сьогодні всі себе повинні сприймати як потенційно інфікованих.

"Тож необхідно дистанціюватися, захищатися, мити руки, зараз його сезон. Чому зараз більш важкі випадки захворювання - тому що в силу погодних умов людина отримує велику дозу збудника (вірусу)", - додала вона.

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"Треба рахувати навіть не за кількістю хворих, тому що кількість хворих залежить від якості тестованих, тому що якщо ви багато будете тестувати безсимптомних форм – то це не означає, що це для нас трагедія. Для нас трагедія, коли зростає кількість важких хворих, і їх набагато більше, ніж можливість системи надавати саме їм медичну допомогу", - вважає лікар.

На думку Голубовської, саме "на ці показники треба спиратися в прийнятті рішень".

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Автор: Костянтин Гончаров