Згідно з розрахунками науковців, стрімке зростання захворюваності може стати причиною для введення локдауну в Україні.

Науковці Світового центру даних КПІ спільно з Інститутом епідеміології та інфекційних хвороб змоделювали поширення коронавірусу в Україні. У найближчий тиждень число хворих COVID-19 за песимістичним сценарієм може досягти 20 тисяч.

Про це повідомляти Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського.

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Згідно з розрахунками вчених, стрімке зростання захворюваності може стати причиною для введення локдауну в Україні. Однак за оптимістичним сценарієм найближчим часом очікується коливання рівня захворюваності в діапазоні 10 - 16 тисяч випадків щодоби.

Науковці встановили сильний кореляційний зв’язок між кількістю виявлених випадків COVID-19 і кількістю зареєстрованих захворювань на грип і ГРВІ (коефіцієнт кореляції дорівнює 0,88). Це свідчить про недодіагностику випадків COVID-19 із легкими та середньої важкості формами.

Крім того, очікується, що в країні відсоток летальності спаде до 1,75 %. Він майже вдвічі нижчий за рівень цього показника у весняно-літній період. Адже розрахований коефіцієнт адаптації до хвороби в Україні повільно покращується.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусу. Це вперше за два тижні, коли число нових заражень не перевищило 10 тисяч.

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Автор: УНІАН