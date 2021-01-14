Станом на ранок 14 січня в Україні за добу коронавірус виявили у 7925 осіб, зафіксовано 162 летальних випадки, 10 192 пацієнта одужали. При цьому були госпіталізовані 2 229 пацієнтів.
Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Серед хворих 233 дитини і 345 медпрацівників.
Читайте такожНа Волині чоловік вдруге захворів на коронавірус і помер
Добовий показник захворюваності незначно виріс. У порівнянні з вчорашнім днем в Україні зафіксували на більш ніж 1,5 тисячі нових випадків COVID більше - тоді було 6409 заражень.
В цілому в країні спостерігається зростання захворюваності четвертий день поспіль.
Разом з тим кількість тих, хто одужав за добу, знову перевищила число хворих. Така тенденція спостерігається шостий день поспіль.
Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Усього за вчора було проведено 54 265 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 349, методом ІФА - 20 916.
Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 138 764 особи, з них 837 063 одужали, летальних випадків — 20 376. Активними хворими залишаються 301 701 пацієнт.
Коронавірус в Україні: що варто знати станом на 14 січня
- Симптоми коронавірусу: основні ознаки й перебіг хвороби COVID-19
- МОЗ у найближчі дні підпише контракти з новими компаніями-виробниками вакцини від COVID-19
- Стала відома ціна китайської вакцини від коронавірусу для українців
- Стало відомо, коли в Україні можуть зареєструвати китайську вакцину від COVID-19
- Не в березні: Степанов уточнив, коли Україна отримає першу партію вакцини від коронавірусу
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram