Понад 10 тисяч українців побороли смертельний COVID-19.

Станом на ранок 14 січня в Україні за добу коронавірус виявили у 7925 осіб, зафіксовано 162 летальних випадки, 10 192 пацієнта одужали. При цьому були госпіталізовані 2 229 пацієнтів.

Про це повідомив в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Серед хворих 233 дитини і 345 медпрацівників.

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Добовий показник захворюваності незначно виріс. У порівнянні з вчорашнім днем в Україні зафіксували на більш ніж 1,5 тисячі нових випадків COVID більше - тоді було 6409 заражень.

В цілому в країні спостерігається зростання захворюваності четвертий день поспіль.

Разом з тим кількість тих, хто одужав за добу, знову перевищила число хворих. Така тенденція спостерігається шостий день поспіль.

Найбільше нових випадків підтвердили в Києві (794), Донецькій (588), Запорізькій (554), Львівській (482) та Миколаївській (460) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Усього за вчора було проведено 54 265 тестувань на коронавірус. З них методом ПЛР - 33 349, методом ІФА - 20 916.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 138 764 особи, з них 837 063 одужали, летальних випадків — 20 376. Активними хворими залишаються 301 701 пацієнт.

Коронавірус в Україні: що варто знати станом на 14 січня

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Автор: Вікторія Гордієнко