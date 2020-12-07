Леся Радковська

Інформація про безкоштовне надання Україні вакцини від коронавірусу з’явилася місяць тому. Саме тоді Фонд глобального доступу до вакцин COVID-19 (COVAX) надав відповідні гарантії МОЗ. Як повідомили в міністерстві, цих вакцин Україні має вистачити для вакцинації (вже у першій половині 2021 року) близько 4 млн громадян.

Про масову ж вакцинацію заговорили нещодавно. Так, за словами голови комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді нацбезпеки та оборони (РНБО) України, академіка НАНУ Сергія Комісаренка, розпочати її можна буде не раніше середини наступного року. Адже потрібно підготувати всю інфраструктуру та логістику.

Вакцинація – це простий та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань

Втім, виявилось, що далеко не всі українці у захваті від таких перспектив. Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» наприкінці листопада, навіть якщо вакцина проти коронавірусу буде безкоштовною, 40% громадян не готові вакцинуватись нею. Якщо ж за ліки доведеться ще й платити, то проти щеплення виступають 57% опитаних…

Насправді вакцинація – це простий та дієвий спосіб захисту людей від інфекційних захворювань. І цей захист діє ще до того моменту, як людина почне контактувати з різними інфекціями. Наша імунна система реагує на вакцину і виробляє імунітет проти цього збудника. Чи у всіх людей на 100%? Звичайно, ні. Але якщо більшість людей будуть провакциновані, то створюється колективний імунітет. Таким чином оберігають і тих осіб, кому зараз вакцини протипоказані.

В Україні вакцинація проводиться згідно з календарем щеплень для дітей, дорослі вакцинуються також. Щороку усі можуть вакцинуватись проти грипу, оскільки штами змінюються та імунітет не довготривалий.

Завдяки щепленням ми маємо багато вакцинокерованих інфекцій та зменшилась кількість їх важких перебігів.

Але як бути з вакцинами проти COVID-19? На даний час вони у розробці, і випробовуються, але в Україну прибудуть, думаю, не швидше кінця весни-літа наступного року. Та вірогідніше – осені 2021 року. Тож до того часу, як українцям введуть перші дози, цю вакцину отримають безліч інших людей - іноземних громадян.

Чи безпечні це ліки? Як і кожна вакцина, вона матиме покази і протипокази. Перед масовим впровадженням вакцинації, зазвичай, проводяться дослідження, випробовування. Тож ніхто не використовуватиме вакцину примусово. Тим більше якщо будуть ризики.

Якщо більшість людей будуть провакциновані, то створюється колективний імунітет

Чи достатньо однієї дози? Якщо імунітет буде нетривалий, ризик повторних інфікувань великий. Адже на даний час є повторні випадки інфікування після перенесеного захворювання. Крім того, мутація вірусу під впливом різних чинників теж не виключена. Тому існує висока ймовірність, що вакцинація буде потрібна, як і при грипі.

Вводити чи не вводити вакцину та за яким планом, вирішуватимуть на рівні держави. Тут у кожній країні свої правила. В Україні до тепер примусово нікому нічого не вводили, думаю, що так і буде надалі. Тому кожна людина разом із своїм сімейним лікарем буде обирати свій шлях - бути вакцинованим чи грати в рулетку.

Хай там як, ми вже не будемо жити так, як до карантину. Світ змінився. Змінились пріоритети, бачення, ставлення до здоров’я. Ми маємо бути свідомими і розуміти, що попереду ще можлива не одна нова інфекція, тому краще мати під контролем «старі» і знайомі нам. Тож, якщо є шанс отримати захист, чому б ним не скористатись?

Леся Радковська, лікар-інфекціоніст, сімейний лікар

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