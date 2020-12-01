Медик переконаний, що ефект локдауну можна спрогнозувати, поглянувши на досвід Європи.

Інфекціоніст Володимир Курпіта вважає, що найбільш ефективним локдаун буде, якщо його введуть до Нового року і повторять вже у січні.

Про це він розповів у коментарі Obozrevatel TV.

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Медик переконаний, що ефект локдауну можна спрогнозувати, поглянувши на досвід Європи.

«Чехія і Бельгія, які вводили жорсткі обмежувальні заходи, той же Ізраїль, через 2-3 тижні отримали суттєве зниження захворюваності», – розповів Курпіта.

На його думку, найкраще запроваджувати локдаун вже зараз, щоб послабити його напередодні Нового року.

«Проте у січні нам однозначно довелося б ще один раз вводити посилення режиму, оскільки під час новорічних свят українці зазвичай збираються вдома, де і відбувається найбільша кількість захворювань. У нас могла б повторитися та ж ситуація, яка відбувається зараз», – зауважив лікар.

Локдаун в Україні: що вже відомо

За даними низки ЗМІ, в Україні в грудні можуть ввести жорсткий карантин. Вже відомі можливі терміни нових обмежень.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель розповіла, що можливість введення локдауну в країні є, однак його дата поки невідома.

У "Слузі народу" пояснили, що ввести суттєві обмеження на транспорт в рамках локдауну досить складно, адже для цього потрібно розробити систему спеціальних пропусків.

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Автор: УНІАН