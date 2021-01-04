Показник захворюваності COVID-19 в Україні знизився після новорічних вихідних - за минулу добу коронавірус виявили у 4158 осіб.

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 158 нових випадків СOVID-19, 73 летальних випадки, 4693 пацієнти одужали.

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Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.

Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

Добовий показник захворюваності знизився після новорічних вихідних. Днем раніше захворіли 4576 осіб, 2 січня — 5038, 1 січня — 9432.

Показник захворюваності за минулу добу є найнижчим за останні три місяці, 5 жовтня виявили 3774 випадки зараження COVID-19. Після цього фіксувалося зростання.

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Але варто відзначити і досить низький показник тестувань - всього за добу було зроблено 13128 тестів: методом ПЛР - 11021, методом ІФА - 2107.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 078 251 особа, з них 733 558 одужали, летальних випадків — 18 927.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій області (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Автор: Вікторія Гордієнко