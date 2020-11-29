Вона наголосила, що важливо укріплювати імунітет.

Для профілактики захворювання на коронавірусну інфекцію в нинішніх умовах краще уникати масового скупчення людей, добре спати, правильно харчуватися та вживати вітаміни.

Такі поради дала інфекціоністка Євгенія Менжуліна в ефірі телеканалу «Україна 24». Вона наголосила, що важливо укріплювати імунітет.

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«Лікування завжди легше профілактувати. Найголовніша профілактика, по-перше, захворів – сиди вдома, а навіть якщо не захворів, теж більшу частину часу сиди вдома. Розважальні заходи, якісь інші масові заходи – уникайте, максимально себе бережіть, свою родину. Якщо є випадок захворювання в родині – очевидно, що це вже буде родинний осередок захворювання. Тому застосовуйте полівітаміни, гарний сон, нормальна їжа – це все сприяє нормальному імунітету», - зазначила лікарка.

Вона наголосила, що це на ранніх стадіях допоможе організму подолати захворювання.

«Якщо є якісь ознаки, тобто висока лихоманка, задишка, неконтрольовані прояви, однозначно треба звертатися за допомогою, і вам не відмовлять. Навіть ті, хто не отримував зарплату три місяці, навіть ті, хто виснажений (лікарі – ред.) – ніхто ніколи не відмовить у допомозі», - заявила Менжуліна.

Вакцина від коронавірусу: останні досягнення розробників

Розробники німецької фармацевтичної компанії BioNTech спільно з американською корпорацією домоглися в третій фазі випробувань вакцини найкращого показника ефективності, показавши 90-відсотковий результат.

У випробуваннях брали участь 43 538 добровольців, яким вводили вакцину і плацебо. Серед усіх учасників випробувань захворіли на коронавірусну інфекцію 94 людини. За даними виробників, серйозних побічних дій вакцини під час досліджень не виявлено.

Згідно з наявними прогнозами, компанії виготовлять 50 мільйонів доз вакцини у 2020 році і понад одного мільярда - в 2021-му.

Президент України Володимир Зеленський попросив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель врахувати інтереси України при плануванні поставок майбутньої вакцини від COVID-19.

В середині листопада 2020 року головний інфекційний лікар США Ентоні Фаучі заявив, що, згідно з попередніми даними, вакцина від американською біотехнологічної компанії The Moderna є ефективною проти COVID-19 на 94,5%. Він зазначив, що вакцинація може розпочатися у другій половині грудня.

18 листопада в МОЗ заявили, що близько 4 мільйонів українців отримають безкоштовне щеплення від COVID-19 у першій половині 2021 року. Пізнішу у відомстві уточнили, що для повноцінного захисту від коронавірусу потрібно буде отримати дві дози вакцини, ціна однієї складе 7 доларів.

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Автор: Андрій Василюк